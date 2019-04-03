Россиянин поведал о радости уклонения от алиментов и разгневал женщин

Житель Москвы Артем Добряков рассказал о том, что в течение года не платит алименты и «не стыдится своей безответственности», и встретил критику в сети. О нарушении закона мужчина рассказал на своей странице в Facebook.

Внимание к посту, опубликованному в начале марта, привлекла блогерша Татьяна Никонова. На своей странице в Facebook она задалась вопросом, что будет, «если все бывшие и текущие женщины передумают нести ответственность за детей и скинут их на папашу».

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Другие пользовательницы также выразили гнев. Одна из них призналась, что как дочь отца, не платившего алименты, хочет «врезать этому улыбаке по морде». Другая спросила, знает ли мужчина о средствах контрацепции. Некоторые заметили, что такой отец «лучше, чем папа-алкаш или папа-насильник», а другие комментаторы предложили стерилизовать мужчин, которые «делают детей, а потом уходят из семьи», и назвали поступок москвича «запредельной глупостью и наглостью».

После негативной реакции его пост стал недоступен для посторонних посетителей.

Ранее Добряков похвастался тем, что выбирает «легкость», «радость» и «действия из хочу». «Не плачу алименты уже уже почти год. Чувствую ответственность? Не чувствую. Но общество говорит, что должен. Ох, как тут хочется оправдаться», — признался он и привел в пример нежелание есть кашу на завтрак. «Ответственен ли я за это? Нет. Просто не хочется», — пояснил он. Москвич добавил, что скоро вновь станет отцом.

По данным Верховного суда, россияне задолжали бывшим супругам более 100 миллиардов рублей на содержание несовершеннолетних детей. Согласно исследованиям социологов ВШЭ, россияне считают, что родительство — это не мужское дело, а отец — только «помощник» матери.

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