Россиянкам дали две минуты на защиту своих прав

Активистки из Казани выступили с плакатами за права женщин, однако их акция продлилась всего две минуты, сообщает Telegram-канал Baza, в распоряжении которого оказалась видеозапись инцидента.

На кадрах видно, как три девушки стоят с плакатами «Я женщина, а не посудомойка» и «Мы за защиту наших прав, а не за равноправие». К ним с камерой подходит мужчина, который сначала снимает лозунги, а затем грубо вырывает из их рук плакаты и бросает на асфальт. Активистки не решаются ответить на агрессию.

Феминистки выступают за защиту женщин от насилия и борются с экономическим неравенством. По официальным данным, россиянки в среднем зарабатывают на 30 процентов меньше мужчин.

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Ранее россиянок признали самыми незащищенными в мире от насилия: по данным ежегодного отчета Всемирного банка Women, Business and the Law, Россия наряду с Узбекистаном, Либерией, Габоном, Ираном, Йеменом и ОАЭ набрала ноль баллов в области законодательства в сфере защиты прав женщин, поскольку в стране не приняты законы о домашнем насилии, охранном ордере, домогательствах на рабочем месте и в учебном заведении, а в Уголовном кодексе нет статьи о сексуальном насилии на работе — для таких случаев не предусмотрены гражданско-правовые средства судебной защиты.

По данным правозащитного центра «Анна», от 80 до 90 процентов пострадавших от домашнего насилия — женщины, и примерно каждая пятая женщина в России страдает от насилия в семье.

Также ежегодно около 1,2 тысячи девочек в Чечне, Ингушетии и Дагестане в возрасте до трех лет становятся жертвами калечащих операций по удалению клитора. Обрезание продолжают делать в антисанитарных, кустарных условиях: клитор либо отрезают, либо повреждают ножом, ножницами, лезвием, иглой — это делается с целью подготовить девочку к роли жены в патриархальной семье.

Закон о декриминализации побоев в семье вступил в силу в феврале 2017 года. Согласно принятым поправкам, совершенные впервые побои относятся к административным правонарушениям. Спустя год глава Следственного комитета Александр Бастрыкин сообщил о всплеске домашнего насилия в стране.

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