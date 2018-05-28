В России зафиксирован всплеск домашнего насилия

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин заявил об участившихся случаях домашнего насилия. Об этом в понедельник, 28 мая, сообщает ТАСС.

По его словам, причиной роста правонарушения стала декриминализация домашних побоев в прошлом году.

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«Два года назад мы резко выступали против декриминализации домашнего насилия, перевода его в административный проступок. Как в воду глядели: резко поднялось домашнее насилие, в том числе над детьми», — сообщил глава СКР, выступая в понедельник на съезде уполномоченных по правам ребенка.

Бастрыкин не привел статистических данных, но в качестве примера рассказал о случае издевательства отчимом над ребенком, произошедшем уже после принятия указанного закона.

Закон о декриминализации побоев в семье был принят в феврале прошлого года: согласно ему, в тех случаях, когда такой проступок был совершен впервые, побои в отношении близких родственников переводились из разряда уголовных преступлений в административные правонарушения.

Ранее россиянок признали самыми незащищенными в мире от насилия: по данным ежегодного отчета Всемирного банка Women, Business and the Law Россия, набрала ноль баллов в области законодательства в сфере защиты прав женщин, поскольку в стране не приняты законы о домашнем насилии, домогательствах на рабочем месте и в учебном заведении, а в Уголовном кодексе нет статьи о сексуальном насилии на работе — для таких случаев не предусмотрены гражданско-правовые средства судебной защиты.

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