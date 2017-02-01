Совет Федерации одобрил декриминализацию побоев в семье

Совет Федерации одобрил закон о декриминализации побоев в отношении членов семьи. Об этом в среду, 1 февраля, сообщает ТАСС.

«Закон излагает статью 116 Уголовного кодекса РФ в новой редакции и переводит побои в отношении близких лиц, совершенные впервые, в разряд административных правонарушений», — отметила один из авторов документа, замглавы комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Людмила Бокова.

Против декриминализации семейных побоев выступил ряд общественных деятелей. Так, писательница Мария Арбатова заявила, что из-за принятия этого закона «возрастет градус насилия». «Мы будем иметь больное поколение, большое количество женщин с изуродованной психикой и физикой», — приводит ее слова Национальная служба новостей (НСН).

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Адвокат Роман Ардыкуца в свою очередь считает, что новые штрафы за побои помогут в борьбе домашним насилием. «Мы видим перегруженность судов и затягивание процессов. Теперь людям будет проще разрешить свою проблему. Они получат штраф от пяти до 30 тысяч рублей. Он быстро успокоит обидчика и виноватого», — сказал он в интервью kp.ru.

Госдума приняла резонансный закон 27 января. За побои, нанесенные близким людям впервые, теперь будут преследовать не по уголовной, а по административной статье. Повторные действия, совершенные в течение года, будут считаться уголовным преступлением. Побоями признаются действия, причинившие физическую боль, но не приведшие к кратковременному расстройству здоровья и утрате трудоспособности.