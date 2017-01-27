Член СПЧ нашел причину терпеливости избитых жен в России

Член Совета при президенте по развитию институтов гражданского общества и правам человека (СПЧ) Сергей Пашин связал широкое распространение домашнего насилия в стране с бедностью. Об этом он рассказал в беседе с «Лентой.ру», комментируя принятие Госдумой закона о декриминализации побоев в семье.

Замена уголовного наказания за семейные побои административной статьей упростит привлечение к ответственности за это правонарушение. По мнению Пашина, в случае подписания законопроекта президентом, еще меньше дел, связанных с домашним насилием, будут доходить до суда. Член СПЧ связывает это с тем, что женщина скорее останется с мужем, который ее избил, чем подаст заявление и будет жить одна. «По большей части люди у нас нищие — побои побоями, а кушать хочется все время. Именно поэтому женщина, даже подав заявление, потом его просит забрать, чтобы не дай бог не остаться одной», — добавил он.

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При этом разводов в стране больше не станет. «Социальная ситуация остается прежней: женщины получают более низкую зарплату, чем мужчины, и соответственно не хотят терять кормильца и отца своих детей. У нас не зря говорят: "Бьет — значит любит", это национальный менталитет. Женщины не хотят быть одинокими. Поэтому есть еще одна поговорка: "Стерпится – слюбится"», — пояснил Пашин.

Ранее в пятницу, 27 января, Госдума в окончательно чтении приняла закон, отменяющий уголовную ответственность за побои в отношении членов семьи. Побои, нанесенные впервые, будут наказываться по административной статье, а не уголовной как раньше.

При повторном правонарушении, совершенном в течение года, деяние будет квалифицировано как уголовное преступление.

Побоями признаются действия, причинившие физическую боль, но не приведшие к кратковременному расстройству здоровья и утрате трудоспособности.