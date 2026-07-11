Междугородний автобус с 46 пассажирами съехал в кювет и перевернулся в Татарстане. Пострадали 15 человек

МЧС: В Татарстане междугородний автобус с 46 пассажирами съехал в кювет и перевернулся

Междугородний автобус, в котором находились 46 человек, съехал в кювет и перевернулся в Татарстане, сообщило ГУ МЧС России по республике.

Как отметили в ведомстве, инцидент произошел на автодороге Кузайкино — Нурлат вблизи села Ибраево Каргали Черемшанского района. В автобусе, который ехал из Самары в Набережные Челны, находились 46 человек, в их числе — два водителя и двое детей.

За медицинской помощью обратились 15 человек, из них три человека — в тяжелом состоянии ГУ МЧС России по республике Татарстан

Всех пострадавших оперативно доставили в медико-санитарную часть, расположенную в Альметьевске, где им оказывается необходимая медицинская помощь.

Водитель мог не справиться с управлением

Причиной аварии с автобусом могло стать то, что водитель не справился с управлением, считает Следственный комитет по республике Татарстан.

По предварительной версии, водитель автобуса не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся СУ СК по республике Татастан

Точные причины аварии будут установлены после завершения проверки. На месте работают экстренные службы, к ликвидации последствий ДТП привлечены 39 человек и 14 единиц техники, в том числе санитарный вертолет. Выясняются все обстоятельства случившегося.

После ДТП возбуждено уголовное дело

После ДТП возбуждено уголовное дело, сообщили в Следственном комитете.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») СУ СК по республике Татарстан

Следователи устанавливают все обстоятельства аварии. Решается вопрос о назначении необходимых экспертиз.

В мае в Мордовии перевернулся рейсовый автобус с 18 пассажирами. За медицинской помощью обратились 13 человек.

В апреле автобус с 40 пассажирами перевернулся в Забайкалье. Авария произошла на 70-м километре трассы Чита — Забайкальск. Водитель не справился с управлением, в результате чего автобус съехал с проезжей части и улетел в кювет. Тогда 11 человек получили травмы.

Также в апреле десять человек пострадали в результате опрокидывания автобуса на трассе Петровском районе в Саратовской области.

