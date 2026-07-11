В российском регионе перевернулся междугородний автобус

В Татарстане перевернулся автобус, в котором были 46 человек

Междугородний автобус, в котором находились 46 человек, съехал в кювет и перевернулся в Татарстане, сообщило ГУ МЧС России по республике на платформе Max.

Как отметили в ведомстве, инцидент произошел на автодороге Кузайкино — Нурлат вблизи села Ибраево Каргали Черемшанского района. В автобусе, который ехал из Самары в Набережные Челны, находились 46 человек, в их числе — два водителя и двое детей.

«За медицинской помощью обратились 15 человек, из них три человека — в тяжелом состоянии», — подчеркнули в ведомстве.

По предварительной версии, водитель не справился с управлением и съехал в кювет.

Ранее в Мордовии перевернулся рейсовый автобус с 18 пассажирами.