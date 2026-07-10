Украинская биатлонистка объяснила переезд в Россию фразой «Сегодня я там, где меня ценят»

Украинская биатлонистка Журавок призналась, что ее ценят больше в России, чем на Украине

Украинская биатлонистка объяснила переезд в Россию фразой «Сегодня я там, где меня ценят». Слова спортсменки приводит Sport.ua.

«Какая прелесть, что обо мне вдруг вспомнили все. Где вы были, когда закончилась моя спортивная карьера? Я отдала биатлону 15 лет своей жизни. Но спорт закончился, и тогда мне пришлось бороться за жизнь», — заявила Журавок.

Также чемпионка мира среди юниоров рассказала, в каких условиях ей пришлось жить до переезда в Россию. «Где вы были, когда мне была нужна поддержка? Когда бралась за любую работу, когда работала посудомойкой, жила в хостеле с клопами и просто пыталась не сломаться? Я сделала свой выбор. Не жалею о нем. Сегодня я там, где меня ценят», — сказала Журавок.

31-летняя Журавок по окончании спортивной карьеры переехала в Россию, где работает тренером. Из-за этого она подверглась травле в украинских СМИ.