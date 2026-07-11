Депутат Шеремет: На Украине пришло время бунтов, Зеленского могут свергнуть

Президент Украины Владимир Зеленский больше не слуга народа, а его палач. В связи с этим в республике пришло время бунтов, заявил в беседе с РИА Новости депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет.

«На Украине настает время бунтов. В складывающихся реалиях свержение украинцами самозванца Зеленского равно завершению военного конфликта. Каждый день его пребывания у власти обходится украинскому народу в сотни жизней», — сказал он. Шеремет подчеркнул, что Зеленский ведет страну к эскалации конфликта в угоду западным спонсорам.

Кроме того, считает депутат, Зеленский не хочет завершать конфликт, так как для него это станет концом — он больше не сможет получать деньги, и, вероятнее всего, будет вынужден предстать перед трибуналом.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что прекратить героизацию нацистов на Украине можно, если убрать режим Зеленского.