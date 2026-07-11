Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:56, 11 июля 2026Россия

В Госдуме предрекли свержение Зеленского

Депутат Шеремет: На Украине пришло время бунтов, Зеленского могут свергнуть
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Michael Kappeler / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский больше не слуга народа, а его палач. В связи с этим в республике пришло время бунтов, заявил в беседе с РИА Новости депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет.

«На Украине настает время бунтов. В складывающихся реалиях свержение украинцами самозванца Зеленского равно завершению военного конфликта. Каждый день его пребывания у власти обходится украинскому народу в сотни жизней», — сказал он. Шеремет подчеркнул, что Зеленский ведет страну к эскалации конфликта в угоду западным спонсорам.

Кроме того, считает депутат, Зеленский не хочет завершать конфликт, так как для него это станет концом — он больше не сможет получать деньги, и, вероятнее всего, будет вынужден предстать перед трибуналом.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что прекратить героизацию нацистов на Украине можно, если убрать режим Зеленского.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Междугородний автобус с 46 пассажирами съехал в кювет и перевернулся в Татарстане. Пострадали 15 человек
    В Минобороны России отчитались о групповых ударах высокоточным оружием по Украине
    Американский дипломат заявил об отсутствии у Запада стратегии на Украине
    В Госдуме предрекли свержение Зеленского
    В Крыму назвали враньем слова Киева о подрыве «Северных потоков»
    Украинская биатлонистка объяснила переезд в Россию фразой «Сегодня я там, где меня ценят»
    Более 150 человек стали жертвами политического террора на Украине
    Раскрыты последствия ночной атаки по Украине
    В Киеве объяснили невозможность производить ракеты для Patriot на Украине
    Небензя назвал способ прекратить героизацию нацистов на Украине
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok