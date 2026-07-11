Небензя: Прекратить героизацию нацистов на Украине можно, если убрать режим Зеленского

Постпред России при ООН Василий Небензя в беседе с РИА Новости назвал способ прекратить героизацию нацистов на Украине.

По его словам, для этого нужно, чтобы режим украинского лидера Владимира Зеленского перестал существовать.

«Есть способ воздействовать. Это чтобы режим Зеленского наконец перестал существовать», — сказал он.

Ранее Небензя заявил, что Россия будет продолжать специальную военную операцию на Украине, пока Зеленский в полной мере не осознает ошибочность своего курса. Он указал, что пока этого не произойдет, Москва будет добиваться поставленных целей не политико-дипломатическими, а военными средствами.