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07:10, 11 июля 2026Бывший СССР

Небензя назвал способ прекратить героизацию нацистов на Украине

Небензя: Прекратить героизацию нацистов на Украине можно, если убрать режим Зеленского
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Алексей Алексеев / РИА Новости

Постпред России при ООН Василий Небензя в беседе с РИА Новости назвал способ прекратить героизацию нацистов на Украине.

По его словам, для этого нужно, чтобы режим украинского лидера Владимира Зеленского перестал существовать.

«Есть способ воздействовать. Это чтобы режим Зеленского наконец перестал существовать», — сказал он.

Ранее Небензя заявил, что Россия будет продолжать специальную военную операцию на Украине, пока Зеленский в полной мере не осознает ошибочность своего курса. Он указал, что пока этого не произойдет, Москва будет добиваться поставленных целей не политико-дипломатическими, а военными средствами.

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