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23:21, 8 июня 2026Мир

В России назвали условие продолжения СВО

Небензя: Россия будет продолжать СВО, пока Зеленский не одумается
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Россия будет продолжать специальную военную операцию (СВО) на Украине, пока Владимир Зеленский в полной мере не осознает ошибочность своего курса. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что пока этого не произойдет, Москва будет добиваться поставленных целей не политико-дипломатическими, а военными средствами.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что спецоперация на Украине скоро придет к концу, если Киев согласится на компромиссы, имея в виду те условия, которые обсуждали Россия и США в Анкоридже.

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