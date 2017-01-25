Госдума декриминализизовала домашнее насилие во втором чтении

Законопроект о декриминализации побоев в отношении членов семьи принят Госдумой во втором чтении. Об этом в среду, 25 января, сообщает РИА Новости.

Согласно документу, домашние побои, совершенные впервые, переводятся из разряда уголовных преступлений в административные правонарушения. За повторное совершение преступления граждане будут преследоваться по уголовной статье. Побоями считаются действия, причинившие физическую боль, но не приведшие к кратковременному расстройству здоровья и утрате трудоспособности.

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Законопроект, переводящий домашние побои из разряда уголовных преступлений в административные правонарушения, был принят Госдумой в первом чтении 11 января.

В тот же день писательница и общественный деятель Мария Арбатова выступила против этого документа. «Само понятие церемонного или бесцеремонного вмешательства в семью — это не правовой разговор, — сказала она в интервью Национальной службе новостей (НСН). — Каждый гражданин имеет право на защищенность, независимо от того, в семье он, на улице, в космосе, под водой или под землей».

Документ направлен на устранение неоднозначного толкования положений Уголовного кодекса. Летом 2016 года президент России Владимир Путин подписал закон, который перевел преступления по ряду статей в разряд административных правонарушений. Согласно документу, побои, нанесенные неблизким людям, были исключены из УК РФ, если это правонарушение совершено впервые. При этом аналогичные деяния в отношении родственников оставались уголовно наказуемыми.