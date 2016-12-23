Президент предостерег от бесцеремонного вмешательства в семью

Президент России Владимир Путин выступил против появления «перекошенных» стандартов ювенальной юстиции. Так он ответил на вопрос о появлении статьи уголовного кодекса о частичной декриминализации побоев, передает корреспондент «Ленты.ру».

Журналист издания РИА «Иван Чай» обратилась к главе государства с просьбой пересмотреть существующие нормы, по которым избиение близких родственников может наказываться тюремным сроком. По мнению сотрудника агентства, это создает стандарты, схожие с принципами ювенальной юстиции, действующими в ряде европейских стран. При этом побои, нанесенные посторонним человеком, относятся к административным правонарушениям.

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Глава государства пообещал разобраться в вопросе. «Детей лучше не шлепать и не ссылаться при этом на какие-то традиции. И не родителям, ни тем более соседям, хотя такое, конечно, в практике иногда бывает», — отметил президент, назвав недопустимым «бесцеремонное вмешательство в семью».

Законопроект о декриминализации ряда нетяжких уголовных преступлений был подписан президентом в июле. Уголовная ответственность за побои была заменена административной. При этом, аналогичные деяния, совершенные в отношении родственников, являются уголовно наказуемыми.