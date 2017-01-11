Госдума в первом чтении декриминализировала домашнее насилие

Государственная Дума в первом чтении приняла законопроект, переводящий домашние побои из разряда уголовных преступлений в административные правонарушения. Об этом в среду, 11 января, сообщает «Интерфакс».

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Такой вид ответственности будет устанавливаться, если преступление совершено впервые. За повторные побои граждане будут преследоваться по уголовной статье. Отмечается, что побоями считаются действия, причинившие физическую боль, но не приведшие к кратковременному расстройству здоровья и утрате трудоспособности.

Депутаты от фракции КПРФ собираются ко второму чтению внести в законопроект поправки, сохраняющие уголовную ответственность за побои в отношении детей, беременных женщин, а также лиц, находящихся в беспомощном состоянии, сообщает РИА Новости.

Летом 2016 года президент России Владимир Путин подписал закон, который перевел преступления по ряду статей в разряд административных правонарушений. Согласно документу, побои, нанесенные неблизким людям, были исключены из УК РФ, если это правонарушение совершено впервые. При этом аналогичные деяния в отношении родственников оставались уголовно наказуемыми.