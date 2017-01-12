В Госдуме предупредили об опасности декриминализации домашнего насилия

Депутат Государственной Думы от КПРФ Юрий Синельщиков заявил в беседе с «Лентой.ру» о том, что принятие закона о декриминализации побоев в отношении близких родственников в его нынешнем виде приведет к вседозволенности и учащению случаев применения насилия в семье.

«В этом ничуть не сомневаются компетентные ученые, организации и специалисты в сфере детской криминологии, которые занимаются этой проблемой на протяжении многих лет», — сказал он.

Парламентарий однако не исключил, что во втором и третьем чтениях КПРФ поддержит законопроект при условии внесения в него поправок, предложенных его фракцией. Они предполагают уголовное наказание за нанесение побоев в случае первого обращения жертвы в правоохранительные органы, если насилие применяется в отношении детей, беременных женщин и лиц, находящихся в беспомощном состоянии.

Синельщиков раскритиковал оппонентов, утверждающих, что закон в его нынешнем виде не работает потому, что полиция и суды не справляются с валом уголовных дел, связанных с побоями в семье. «Давайте мы тогда вообще распустим нашу полицию, у нее ни на что сил не хватает», — сказал он.

Депутат также отметил, что по статистике загруженность судов уголовными делами в последние годы сокращается.

Государственная Дума 11 января в первом чтении приняла законопроект, переводящий домашние побои из разряда уголовных преступлений в административные правонарушения. За проголосовали 368 депутатов, против — 1, воздержался — 1 (сам Синельщиков). Большая часть фракции КПРФ не голосовала.