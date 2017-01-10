Пьяная мать в Ханты-Мансийске побила сына головой об стену из-за мультика

В городе Мегион в Ханты-Мансийском автономном округе женщина избила десятилетнего сына из-за просьбы включить мультфильм. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД.

По данным ведомства, в полицию с жалобой на громкую музыку и детский плач обратился сосед подозреваемой. Приехавшие на место происшествия полицейские обнаружили женщину в состоянии алкогольного опьянения. Вместе с ней дома находились дети трех и десяти лет.

Было установлено, что женщина распивала спиртное вместе с подругой. После ухода гостьи, она продолжила громко слушать музыку. «На просьбу сына включить ему мультики ответила отказом. Мальчик начал плакать, что и разозлило подвыпившую мать. Подозреваемая сначала толкнула сына, а потом стала бить его головой об стену, после чего дала еще несколько пощечин», — говорится в сообщении управления. Отмечается, что здоровью ребенка ничего не угрожает.

Возбуждено уголовное дело о побоях. Ранее семья не попадала в поле зрения полиции.

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