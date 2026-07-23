Unherd: Кадровые перестановки в ВСУ вызывают беспокойство за будущее Украины

Кадровые перестановки в Вооруженных силах Украины (ВСУ) вызывают беспокойство за будущее республики и указывают на то, что конфликт с Россией идет не так хорошо, как об этом заявляет Киев. С такой оценкой выступило британское издание Unherd.

«Решение [президента Украины Владимира] Зеленского сменить руководителей вооруженных сил и министерства обороны на одной неделе многое говорит о ходе войны — и признаки этого вызывают тревогу», — пишет издание.

Журналист подчеркивает, что на протяжении нескольких месяцев сторонники Украины говорили об успехах Киева и о том, что он переломил ход событий, однако кадровые перестановки говорят об обратном.

22 июля стало известно, что Зеленский отправил в отставку главкома ВСУ Александра Сырского, назначив на этот пост Михаила Драпатого.