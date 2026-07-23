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00:57, 23 июля 2026Мир

Трамп назвал сенат США гиблым местом

Трамп назвал сенат США гиблым местом для законодательным инциатив
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Американский президент Дональд Трамп заявил, что сенат США — это гиблое место для законодательных инициатив. Слова американского лидера приводит РИА Новости.

«Сенат является тем местом, куда вы посылаете вещи, когда хотите, чтобы они умерли», — сказал Трамп. Глава Белого дома высказался так из-за того, что республиканское большинство отказалось отменять правило обструкции, по которому любую законодательную инициативу можно заблокировать, если она не наберет 60 голосов из 100 на предварительном голосовании.

Резюмируя, президент заявил, что в сенате наступило тяжелое время, и подчеркнул, что те, кто там заседают, делают неправильные вещи.

Ранее сообщалось, что Трамп может посетить Россию при условии, что в ходе визита будут подписаны деловые соглашения.

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