Трамп назвал сенат США гиблым местом для законодательным инциатив

Американский президент Дональд Трамп заявил, что сенат США — это гиблое место для законодательных инициатив. Слова американского лидера приводит РИА Новости.

«Сенат является тем местом, куда вы посылаете вещи, когда хотите, чтобы они умерли», — сказал Трамп. Глава Белого дома высказался так из-за того, что республиканское большинство отказалось отменять правило обструкции, по которому любую законодательную инициативу можно заблокировать, если она не наберет 60 голосов из 100 на предварительном голосовании.

Резюмируя, президент заявил, что в сенате наступило тяжелое время, и подчеркнул, что те, кто там заседают, делают неправильные вещи.

Ранее сообщалось, что Трамп может посетить Россию при условии, что в ходе визита будут подписаны деловые соглашения.