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04:03, 21 июля 2026Мир

В США назвали условие визита Трампа в Россию

Глава AmCham Эйджи: Трамп может посетить РФ для подписания деловых соглашений
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Gavriil Grigorov / Sputnik / Reuters

Президент США Дональд Трамп может посетить Россию при условии, что в ходе визита будут подписаны деловые соглашения. Об этом в интервью РИА Новости заявил исполнительный директор Американской торговой палаты (AmCham) в России Роберт Эйджи.

«Представляете, сколько американских бизнесменов приедут с Трампом в Москву на подписание разных деловых соглашений. Ведь [президент России] Владимир Путин еще во время встречи на Аляске сделал ему такое приглашение», — отметил он.

На вопрос о том, когда может состояться визит Трампа в РФ, Эйджи ответил: «Думаю, как только завершится СВО».

Ранее о возможном визите Трампа в Россию высказался пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. «Нет. Такого визита сейчас нет на повестке дня», — заявил представитель Кремля.

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