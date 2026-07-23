Трамп предрек новый шатдаун в США

Трамп: США могут вновь столкнуться с приостановкой работы правительства в сентябре

Президент США Дональд Трамп предрек новый шатдаун американского правительства. Его слова приводит РИА Новости.

«В сентябре у вас будет приостановка работы», — сказал американский президент.

4 февраля Трамп подписал законопроект о финансировании правительства США, тем самым завершив шатдаун. Подписание документа позволило возобновить финансирование ключевых правительственных органов до конца финансового года — 30 сентября.

Предыдущий шатдаун американского правительства начался 1 октября 2025 года и стал самым продолжительным в истории США, продлившись 43 дня. На фоне этого месячный дефицит американского бюджета достиг максимальных с 2020 года 284,35 миллиарда долларов, а американские военные рисковали временно остаться без зарплат.