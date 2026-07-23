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00:54, 23 июля 2026 (обновлено: 00:56, 23 июля 2026)Мир

В Европарламенте оценили возможность введения крупных санкционных пакетов против России

Депутат ЕП Мариани: ЕС может отказаться от крупных санкционных пакетов против России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alexey Belkin / Global Look Press

Брюссель может отказаться от крупных санкционных пакетов в отношении России, заявил депутат Европарламента (ЕП) от Франции Тьерри Мариани. Об этом пишут «Известия».

Он предположил, что последующие шаги Евросоюза будут меньше по масштабу. По мнению политика, это могут быть такие меры как пополнение черных списков, ужесточение контроля за соблюдением санкций — мелкие изменения, но не очередной масштабный пакет.

Он указал, что прежний подход себя не оправдал, система санкций зашла в тупик. «Шесть стран, и далеко не самых последних, сейчас открыто заявляют, что эти издержки того не стоят. Четыре дня переговоров и отсутствие сделки — это говорит о том, что политическая воля иссякла», — оценил он возможности ЕС.

Ранее стало известно, что Греция заблокировала 21-й пакет санкций Евросоюза против России из-за СПГ.

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