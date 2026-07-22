Греция заблокировала 21-й пакет европейских санкций против России

Politico: Греция заблокировала 21-й пакет санкций Евросоюза против России из-за СПГ

Постоянные представители стран Евросоюза не смогли согласовать 21-й пакет санкций против России из-за позиции Греции, пишет издание Politico со ссылкой на дипломатические источники.

По данным газеты, Афины заблокировали предложение по ограничениям на перевозку российского сжиженного природного газа (СПГ) европейскими судами в третьи страны.

«Греция заняла жесткую позицию в отношении предложенного запрета на перевозку российского газа компаниями ЕС потребителям за пределами Евросоюза», — говорится в статье.

Ранее Греция выступила против 21-го пакета санкций Евросоюза в отношении России. В Афинах считают, что новые ограничения уничтожат греческую судоходную компанию Dynagas.