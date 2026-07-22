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23:08, 22 июля 2026 (обновлено: 23:10, 22 июля 2026)Мир

Греция заблокировала 21-й пакет европейских санкций против России

Politico: Греция заблокировала 21-й пакет санкций Евросоюза против России из-за СПГ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетСанкции против России:

Фото: Alkis Konstantinidis / Reuters

Постоянные представители стран Евросоюза не смогли согласовать 21-й пакет санкций против России из-за позиции Греции, пишет издание Politico со ссылкой на дипломатические источники.

По данным газеты, Афины заблокировали предложение по ограничениям на перевозку российского сжиженного природного газа (СПГ) европейскими судами в третьи страны.

«Греция заняла жесткую позицию в отношении предложенного запрета на перевозку российского газа компаниями ЕС потребителям за пределами Евросоюза», — говорится в статье.

Ранее Греция выступила против 21-го пакета санкций Евросоюза в отношении России. В Афинах считают, что новые ограничения уничтожат греческую судоходную компанию Dynagas.

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