FT: Греция помешала Евросоюзу принять пакет санкций для защиты бизнеса магната Прокопиу

Греция выступила против 21-го пакета санкций Евросоюза в отношении России. В Афинах считают, что новые ограничения уничтожат греческую судоходную компанию Dynagas, пишет газета Financial Times со ссылкой на два источника.

«Греция выступает против очередной группы санкций ЕС против российского газа, чтобы защитить Dynagas... Постпред Афин при ЕС в среду заявил коллегам из других стран, что запланированные санкции... "разрушат" Dynagas», — сказано в статье.

По данным издания, речь идет о готовящемся запрете на транспортировку российского СПГ в третьи страны. Компания Dynagas, которая принадлежит греческому магнату Георгию Прокопиу, специализируется на перевозке российских грузов с завода «Ямал СПГ» в Арктике. Значительная часть ее танкеров была построена специально для обслуживания этого проекта.

В Афинах объяснили, что компания в случае принятия санкций не сможет использовать их в других регионах и будет вынуждена продать. Один такой танкер стоит около 300 миллионов долларов.

Прокопиу владеет греческими судоходными компаниями Dynacom, Dynagas Holding и Sea Traders. Кроме того, ему принадлежит 43 процента акций Dynagas LNG Partners. По оценкам Forbes, состояние семьи миллиардера достигает 4,7 миллиарда долларов.

Как пишет FT, из-за возражений Греции принятие 21-го пакета санкций отложили на неделю. Некоторые европейские дипломаты признали, что уже введенные ограничения обернулись потерями для компаний во всех странах-членах блока.

Греческие судовладельцы заработали не менее $3,8 млрд на перевозках российской нефти

По данным Financial Times, за последние три года греческие судовладельцы существенно обогатились на перевозках российской нефти вопреки усилиям властей Евросоюза по прекращению такого рода поставок.

Лидером оказалась компания Dynacom Tankers миллиардера Прокопиу. Ей удалось заработать на перевозках российского сырья в общей сложности 915 миллионов долларов. При этом ближайшие конкуренты значительно отстали. На второй строчке рейтинга расположилась Olympic Shipping (404 миллиона долларов), входящая в структуру Onassis Group. Третье и четвертое место поделили между собой афинские Stealth Maritime и Polembros Shipping (по 200 миллионов долларов).

О вреде ограничений против России весной заявил бывший министр финансов Греции Янис Варуфакис. Санкции обернулись трагедией для европейцев. По его словам, Москва сумела использовать ситуацию в своих интересах и достичь значимых экономических целей, несмотря на введенные ограничения.

Они думали, что смогут с помощью санкций разрушить российскую экономику, но получилось совершенно наоборот Янис Варуфакис Экс-министр финансов Греции

В ЕС в феврале возникли разногласия из-за 20-го пакета санкций против РФ

Греция неоднократно выступала против полного бойкота предоставления услуг по транспортировке нефти из России. Подобная позиция европейской страны обусловлена выгодой, которую уже в течение долгого времени получают местные логистические компании.

К примеру, в мае 2026 года на них приходилось 15 процентов всех поставок нефти из России. Танкерный фрахт стоил в среднем на 30-40 процентов дороже, чем при перевозках неподсанкционного сырья. Закрытие такого канала, отметили аналитики, лишило бы греческих перевозчиков значительного заработка.

Попытка Европейского союза ввести санкции против иностранных портов и банков, которые Россия использует для незаконной продажи нефти, встречает сопротивление [членов объединения] Bloomberg

Раскол в ЕС отметили и в случае вопроса принятия 21-го пакета антироссийских санкций. Глава МИД Литвы Будрис заявил, что главным препятствием для согласования нового пакета санкций остаются разногласия вокруг ужесточения ограничений на перевозку сжиженного природного газа.

Эта тенденция, которая проявилась, вероятно, в 20-м, а также в 21-м пакете [санкций], заключается в том, что страны все чаще ставят свои экономические интересы на первое место и, таким образом, откладывают принятие более радикальных решений или просто склонны пересматривать ранее принятые решения Кястутис Будрис Глава МИД Литвы

Будрис отметил, что в мире насчитывается не так много судов, способных перевозить сжиженный газ, причем значительная их часть принадлежит европейским компаниям.

Каллас заявила об очередной попытке принять новые санкции против РФ

На днях верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас объявила, что послы стран ЕС предпримут новую попытку согласовать 21-й пакет санкций. Она напомнила, что 15 июля истекает срок действия потолка цен на российскую нефть.

При этом Каллас подчеркнула, что Евросоюз пока не намерен переходить к альтернативному сценарию, который предусматривает отдельное продление действия механизма потолка цен на российскую нефть. По ее словам, главной целью Брюсселя остается согласование всего 21-го пакета санкций.

Мы надеемся, что нам удастся согласовать 250 пунктов [российских физических и юридических лиц]. Это самое большое количество, которое мы согласовывали до сих пор. Что касается 21-го пакета, то здесь еще остаются некоторые открытые вопросы Кая Каллас Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас

10 июля стало известно, что Еврокомиссия отказалась от наиболее жестких положений внутри нового пакета санкций. На смягчении ограничений на въезд настаивали несколько стран: Франция, Италия и Греция. В проекте документа содержался пункт об автоматическом визовом запрете для всех военнослужащих, участвовавших в боевых действиях на Украине.

Также страны ЕС согласились запретить продажу российского СПГ с танкеров. Но ограничение может не коснуться перепродажи газа.

Болгария также ранее объявила, что готова наложить вето на 21-й пакет санкций. С таким заявлением выступил премьер-министр Румен Радев. Он отметил, что будет защищать и отстаивать болгарские национальные интересы. Аналогичные заявления прозвучали и из Сербии, где отказались участвовать в антироссийской коалиции.