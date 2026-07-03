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13:14, 3 июля 2026Мир

Одна из стран ЕС заявила о готовности блокировать санкции против России

Премьер Болгарии Радев заявил о готовности наложить вето на 21-й пакет санкций ЕС
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Alexandre Rotenberg / Shutterstock / Fotodom

Болгария готова наложить вето на 21-ый пакет санкций Европейского союза (ЕС) против России. С таким заявлением выступил премьер-министр Румен Радев в ходе выступления в парламенте, передает Darik News.

«Не то чтобы я готов — я это сделаю. Просто и ясно, потому что я защищаю и отстаиваю болгарские национальные интересы», — заявил премьер республики.

Радев подтвердил готовность блокировать санкционный пакет ЕС в случае ограничений против Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и провел параллель с Болгарской православной церковью, отметив, что патриарх Болгарский Даниил также освящает боевые флаги и вооружение армии страны. Он также прокомментировал возможные ограничения против главы корпорации «Лукойл» Вагита Алекперова и отметил, что встреча с представителями ее дочерней компании Litasko прошла именно по инициативе Софии.

Присутствовавшие на заседании депутаты встретили речь политика аплодисментами.

Ранее Радев призвал изменить политику Европы по отношению к конфликту на Украине. Политик подчеркнул, что Европа должна была стать лидером в переговорах по урегулированию.

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