Европейский лидер призвал изменить политику Европы по Украине

15:28, 27 мая 2026Мир

Премьер Болгарии Радев призвал Европу изменить политику по Украине
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Премьер-министр Болгарии Румен Радев призвал изменить политику Европы в отношении конфликта на Украине. Его слова приводит телеканал БНТ.

«Что меня лично беспокоит, так это стремление Европы одержать конвенциональную победу над крупнейшей ядерной державой, не имея при этом возможности перехватывать и противостоять современному гиперзвуковому оружию. Это серьезный риск. Необходимо изменить общую политику Европы в отношении конфликта на Украине», — сказал Радев.

Болгарский премьер подчеркнул, что Европа должна была стать лидером в переговорах по урегулированию конфликта и не позволять другим игрокам перехватить инициативу.

Ранее Радев заявил, что Европе следует как можно скорее начать переговоры с Россией по Украине. Политик подчеркнул, что Европе необходимо добиться баланса между дипломатическими, экономическими и военными инструментами.

