16:28, 27 мая 2026Экономика

Россияне начали массово отказываться от главного атрибута дачи

Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: KrimKate / Shutterstock / Fotodom

Россияне начали все чаще строить дачи без грядок на территории. О массовом отказе от одного из главных атрибутов загородного участка рассказала основатель сервиса аренды загородных домов в Подмосковье Domingo Dacha Нина Доминго, пишет «Газета.Ru».

«Все большую популярность приобретает формат "дачи без забот", когда человек приезжает за город просто переключиться, а бытовые вопросы, сервис и подготовка пространства уже организованы командой», — отметила эксперт.

Раньше дачи в России плотно ассоциировались с грядками и делами по хозяйству, а теперь больше служат местом для отдыха от работы и городской суеты. «Запрос на загородную жизнь не исчез, он стал другим. Люди хотят периодически проживать этот опыт без тяжелых обязательств и постоянных вложений», — подчеркнула Доминго.

Ранее россиянам назвали работы на даче, которые уничтожают слух. Так, владельцам садовых участков стоит быть осторожными при использовании бензопилы.

