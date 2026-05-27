Россияне начали массово отказываться от главного атрибута дачи

Domingo Dacha: Россияне стали все чаще строить дачи без грядок на участке

Россияне начали все чаще строить дачи без грядок на территории. О массовом отказе от одного из главных атрибутов загородного участка рассказала основатель сервиса аренды загородных домов в Подмосковье Domingo Dacha Нина Доминго, пишет «Газета.Ru».

«Все большую популярность приобретает формат "дачи без забот", когда человек приезжает за город просто переключиться, а бытовые вопросы, сервис и подготовка пространства уже организованы командой», — отметила эксперт.

Раньше дачи в России плотно ассоциировались с грядками и делами по хозяйству, а теперь больше служат местом для отдыха от работы и городской суеты. «Запрос на загородную жизнь не исчез, он стал другим. Люди хотят периодически проживать этот опыт без тяжелых обязательств и постоянных вложений», — подчеркнула Доминго.

