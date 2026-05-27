Орбакайте заподозрили в связях с масонами

Глава ФПБК Бородин заподозрил Кристину Орбакайте в связях с масонами

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин указал на возможную связь певицы Кристины Орбакайте с масонами и сатанистами (международное движение сатанизма признано в России экстремистским и запрещено). Об этом общественник написал в своем Telegram-канале.

Активист опубликовал обложку нового трека артистки и указал на ее символическое значение. На фото Орбакайте прикрыла один глаз рукой, на которой изображен открытый глаз.

«Кристина прикрыла левый глаз "всевидящим оком". Это классический масонский символ», — подчеркнул Бородин и сравнил певицу с искусительницей в дьявольском образе.

Глава ФПБК уточнил, что Орбакайте живет в Калифорнии, где расположен закрытый клуб для представителей мировых элит. Он предположил, что дочь Аллы Пугачевой «взяли в оборот представители теневого истеблишмента».

Ранее Бородин заявил о намерении обратиться в Росфинмониторинг и прокуратуру с предложением провести проверку и заморозить российские активы уехавшей из страны певицы Аллы Пугачевой. Активист назвал недопустимым то, что артистка, проживающая на Кипре, сохраняет на территории РФ крупную финансовую подушку безопасности.