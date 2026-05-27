Россия опережает конкурентов в создании необитаемых боевых модулей. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор концерна «Уралвагонзавод» (УВЗ) Александр Потапов.

«Весь мир идет по этому пути. И мы здесь опережаем наших оппонентов в создании необитаемого модуля проекта А. Наше развитие производства в этом направлении качественно отличается от происходящего в других странах», — сказал руководитель.

В марте обозреватель американского издания TWZ Джозеф Тревитик признал, что новый американский танк M1E3 Abrams похож на российский Т-14 «Армата».

В феврале автор журнала 19FortyFive Стив Балестриери заметил, что российский танк Т-95 — Объект 195 — со 152-миллиметровой пушкой мог бы стать настоящим монстром, обогнав в 2000-х годах по тактико-техническим характеристикам западную военную технику.