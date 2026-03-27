Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:45, 27 марта 2026

В США M1E3 Abrams признали клоном российского Т-14 «Армата»

TWZ: Новый американский танк M1E3 Abrams похож на российский Т-14 «Армата»
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Новый американский танк M1E3 Abrams похож на российский Т-14 «Армата», признает обозреватель американского издания TWZ Джозеф Тревитик.

По его словам, M1E3 Abrams имеет автоматическую систему заряжания, что не характерно для западных танков, но широко распространено в боевых машинах российского и китайского производства. Также M1E3 Abrams, как и ранее Т-14 «Армата», получил необитаемый боевой модуль.

«Интересно, что то, что было показано до сих пор относительно предполагаемого боевого отделения танка M1E3, во многом схоже с конструкцией российского Т-14», — пишет автор, напоминая, что впервые широкой публике Т-14 «Армата» была представленная в 2015 году.

«В армии [США] явно ожидают, что конструкция M1E3 будет и дальше развиваться, по крайней мере, в некоторой степени, на основе отзывов солдат и других данных, собранных в ходе испытаний, которые начнутся позже в этом году. Время покажет, насколько окончательная конфигурация будет отличаться от раннего прототипа, представленного в январе», — пишет автор.

Как заявил TWZ помощник министра армии США по вопросам закупок, логистики и технологий Брент Ингрэм, Пентагон рассчитывает на запуск производства новых танков M1E3 Abrams в 2027 финансовом году.

В январе американское издание 19FortyFive заметило, что победителя в бою между M1E3 Abrams и российским танком Т-14 «Армата» покажет время.

Предварительный прототип танка нового поколения M1E3 Abrams армия США показала в том же месяце.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Израиль обратился к Ирану после атак КСИР

    Россиян призвали срочно помыть машину

    Иран попал по крупнейшему центру израильской армии

    Ребенку прострелили живот в российском регионе

    В Москве отказались прогнозировать начало купального сезона

    За подрыв машины с журналисткой Первого канала назначен пожизненный срок

    Медведев ответил на вопрос о выполнении гособоронзаказа

    В России заявили о вымывании середины в вопросах финансовой грамотности

    Афера российского министра превратила колледж в четырехзвездочный отель

    Стилист Рогов высказался о звездах российского шоу-бизнеса фразой «ходят в подделках»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok