Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
06:01, 20 января 2026Наука и техника

В США рассказали о сражении между M1E3 Abrams и Т-14 «Армата»

19FortyFive: Время покажет, кто победит в бою между M1E3 Abrams и Т-14 «Армата»
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Время покажет, кто победит в бою между танками M1E3 Abrams (США) и Т-14 «Армата» (Россия), пишет американское издание 19FortyFive.

Обозреватель Исаак Зейтц напоминает, что недавно представленный M1E3 Abrams получил необитаемую башню, гибридную силовую установку и автоматический механизм заряжания и модульные системы защиты, адаптированные под различные типы задач. Автор отмечает, что по ряду параметров M1E3 Abrams повторяет решения, использованные в самом современном российском танке Т-14 «Армата», в частности, по готовности к сетецентрическим войнам.

Обозреватель пишет, что демонстратор M1E3 Abrams, который ожидает множество испытаний, представлен недавно, тогда как Т-14 «Армата» появился несколько лет назад. «Учитывая это, если бы эти два танка встретились в бою, Т-14, вероятно, одержал бы победу благодаря своей более совершенной конструкции. Однако после завершения разработки M1E3 ситуация почти наверняка изменится», — уверяет Зейтц, отмечая, что основная проблема Т-14 «Армата» — отсутствие серийного производства.

В декабре обозреватель 19FortyFive Джек Бакби заметил, что у российского «чудо-оружия» — танка Т-14 «Армата», стелс-истребителя Су-57, боевого самолета МиГ-35 и перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА) — есть проблемы с несоответствием между заявленными планами и их реальной реализацией.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Молдавия выйдет из состава стран СНГ. С чем связано решение и какие потери уже понесла республика?

    Российский бизнес включает режим «тактической нищеты». Что это значит и что делать работникам

    Некоторых россиян начали готовить к отражению атак ВСУ. Могут ли их забрать с «гражданки» на СВО

    Новые FPV-дроны начали применять на трех направлениях СВО

    Дания оказалась одним из основных спонсоров Киева

    Названа причина работы WhatsApp в браузере

    Раскрыта схема вербовки наемников в ВСУ через TikTok

    Жених порномодели рассказал об отношении к ее сексу с сотнями мужчин

    Девушка случайно проглотила лекарство и едва не оказалась в психиатрической лечебнице

    В США рассказали о сражении между M1E3 Abrams и Т-14 «Армата»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok