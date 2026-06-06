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19:06, 6 июня 2026ЭкономикаЭксклюзив

Сербский министр раскрыл значение долгосрочного соглашения с Россией

Попович: Программа сотрудничества РФ и Сербии станет основой отношений на ближайшие 5 лет
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
ЦиклПМЭФ-2026. День четвертый
Ненад Попович

Ненад Попович. Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Подписанная Россией и Сербией программа экономического сотрудничества на 2026-2031 годы станет стратегической основой для укрепления двусторонних связей между странами. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал министр международного экономического сотрудничества Республики Сербия Ненад Попович на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Вот этот документ является стратегической рамкой для дальнейшего укрепления экономических отношений Сербии и России и определяет приоритеты сотрудничества на пять лет», — сказал политик.

Попович подчеркнул, что программа охватывает широкий спектр направлений — от энергетики, промышленности и машиностроения до цифровизации, искусственного интеллекта, робототехники и других передовых технологий. По его словам, также предусмотрено сотрудничество в агропромышленном комплексе, строительстве, реализации инфраструктурных проектов, фармацевтике, а также в сфере науки, инноваций и образования.

Ранее глава комитета Народной скупщины (парламента) Сербии по вопросам диаспоры Драган Станович заявил, что БРИКС является альтернативой Европейскому союзу для основной массы сербов. «Вы знаете, у нас власти говорят, что наш единственный путь — это Евросоюз. Мы являемся группой депутатов, которая видит альтернативу совершенно в другом направлении, так же, как и основная масса сербов, — это БРИКС», — заявил парламентарий.

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