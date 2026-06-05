В Сербии заявили о готовности вступить в объединение с Россией

Станович: БРИКС является альтернативой ЕС для основной массы сербов

БРИКС является альтернативой Европейскому союзу (ЕС) для основной массы сербов. Об этом в ответ на вопрос корреспондента «Ленты.ру» рассказал глава комитета Скупштины (парламента) Сербии по вопросам диаспоры Драган Станович на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026).

«Вы знаете, у нас власти говорят, что наш единственный путь это Евросоюз. Мы являемся группой депутатов, которая видит альтернативу совершенно в другом направлении, так же как и основная масса сербов, это БРИКС», — заявил парламентарий.

Станович заявил, что он и его сторонники в рамках парламента Сербии учередили группу по сотрудничеству со странами БРИКС. По его словам, в Европе это первая подобная структура.

Сегодня абсолютно ясно, что Европейский Союз – это союз фашистов, которые хотят, чтобы государства воевали за их интересы, то есть никакого нет объединения на интересе экономическом, а только политическом Драган Станович глава комитета Скупштины Сербии по вопросам диаспоры

БРИКС же, подчеркивает Станович, предлагает союз равных для каждой страны. Поэтому ЕС и БРИКС являются двумя соверщенно разными мировоззрениями, которые определяют будущее.

Во время ПМЭФ в Петербурге сербский режиссер Эмир Кустурица ответил на вопрос о своем выдвижении на должность президента Сербии. По его словам, он относится к этому отрицательно.