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14:59, 5 июня 2026КультураЭксклюзив

Кустурица оценил перспективу стать президентом Сербии

Режиссер Эмир Кустурица отверг предложение выдвинуться на выборах президента Сербии
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)
Евгений Шульгин
Евгений Шульгин

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Режиссер Эмир Кустурица отрицательно ответил на вопрос, мог ли бы он выдвинуться на выборах президента Сербии. Свое мнение о потенциальной политической карьере он озвучил в интервью «Ленте.ру».

«В эту канализацию я не пойду. Это сложный случай: в Сербии заниматься политикой — не совсем благоприятно», — рассмеявшись, признался постановщик.

Ранее Кустурица, который служит президентом международного фестиваля кинодебютов «Дух огня» в Ханты-Мансийске, рассказал о желании снять фильм о специальной военной операции на Украине.

Эмир Кустурица — двукратный лауреат «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля за фильмы «Папа в командировке» и «Андеграунд». Его последний игровой фильм «По млечному пути» выходил в 2016 году.

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