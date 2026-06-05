Кустурица оценил перспективу стать президентом Сербии

Режиссер Эмир Кустурица отверг предложение выдвинуться на выборах президента Сербии

Режиссер Эмир Кустурица отрицательно ответил на вопрос, мог ли бы он выдвинуться на выборах президента Сербии. Свое мнение о потенциальной политической карьере он озвучил в интервью «Ленте.ру».

«В эту канализацию я не пойду. Это сложный случай: в Сербии заниматься политикой — не совсем благоприятно», — рассмеявшись, признался постановщик.

Ранее Кустурица, который служит президентом международного фестиваля кинодебютов «Дух огня» в Ханты-Мансийске, рассказал о желании снять фильм о специальной военной операции на Украине.

Эмир Кустурица — двукратный лауреат «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля за фильмы «Папа в командировке» и «Андеграунд». Его последний игровой фильм «По млечному пути» выходил в 2016 году.