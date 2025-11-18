Кустурица захотел снять фильм о СВО

Режиссер Эмир Кустурица заявил, что хочет снять фильм о событиях СВО

Культовый сербский режиссер Эмир Кустурица заявил, что хотел бы снять картину о событиях специальной военной операции (СВО). Его слова передает ТАСС.

В разговоре с агентством кинематографист отметил, что считает наиболее интересной темой для будущего фильма действия российских бойцов при освобождении Курской области.

«Есть такая идея. Одна из самых лучших идей — это [рассказать про трубопровод], через который они освободили город», — пояснил Кустурица.

В марте 2025 года сообщалось, что более 800 российских военнослужащих и добровольцев вошли в Суджу Курской области, пробравшись в город через пустую трубу газопровода Уренгой — Помары — Ужгород. Отмечалось, что противник не ожидал атаки с этого направления. В результате удалось полностью освободить промзону в городе и завязать бои в частном секторе.

Ранее Эмир Кустурица назвал голливудскую актрису Анджелину Джоли пропагандисткой и раскритиковал ее поездку в Херсон.