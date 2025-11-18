Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
12:42, 18 ноября 2025Культура

Кустурица захотел снять фильм о СВО

Режиссер Эмир Кустурица заявил, что хочет снять фильм о событиях СВО
Ольга Коровина

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Культовый сербский режиссер Эмир Кустурица заявил, что хотел бы снять картину о событиях специальной военной операции (СВО). Его слова передает ТАСС.

В разговоре с агентством кинематографист отметил, что считает наиболее интересной темой для будущего фильма действия российских бойцов при освобождении Курской области.

«Есть такая идея. Одна из самых лучших идей — это [рассказать про трубопровод], через который они освободили город», — пояснил Кустурица.

В марте 2025 года сообщалось, что более 800 российских военнослужащих и добровольцев вошли в Суджу Курской области, пробравшись в город через пустую трубу газопровода Уренгой — Помары — Ужгород. Отмечалось, что противник не ожидал атаки с этого направления. В результате удалось полностью освободить промзону в городе и завязать бои в частном секторе.

Ранее Эмир Кустурица назвал голливудскую актрису Анджелину Джоли пропагандисткой и раскритиковал ее поездку в Херсон.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле сделали заявление о возобновлении переговоров с Украиной

    Политолог объяснил стремление Киева совершить покушение на Шойгу медийным эффектом

    В Кремле ответили на вопрос о контактах Путина и Уиткоффа

    Кремль отреагировал на «историческое соглашение» Зеленского и Макрона

    В Кремле высказались о работе нового главы Минтранса

    Наталия Орейро рассказала о любви сына к России

    Назван простой способ снизить давление и защитить сердце

    В Кремле оценили готовность России к переговорам

    Переодевшихся в гражданскую одежду бойцов ВСУ взяли в плен

    Российский альпинист ответил на заявление сына пропавшей в тайге с семьей Ирины Усольцевой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости