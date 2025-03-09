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18:01, 9 марта 2025Бывший СССРЭксклюзив

Как российские бойцы проникли в Суджу через газопровод. Новые детали и кадры уникальной операции

Лента.ру: 800 бойцов ВС РФ попали в Суджу через газопровод и освободили промзону
СюжетРоссийские войска

Фото: Пресс-служба Добровольческого штурмового корпуса

Более 800 российских военнослужащих и добровольцев вошли в Суджу Курской области, пробравшись в город через пустую трубу газопровода Уренгой — Помары — Ужгород. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Добровольческого штурмового корпуса (ДШК).

По словам представителей корпуса, в операции по проникновению в тыл противника приняли участие бойцы разведывательно-штурмовой бригады «Ветераны» и штурмовой бригада «Восток», которые подчиняются непосредственно командованию ДШК. Также в ней были задействованы подразделения 30-го полка 11-й воздушно-десантной бригады и группа Аида из спецназа «Ахмат».

С началом масштабного наступления российских войск более 800 добровольцев и военнослужащих скрытно проникли в трубопровод, прошли по нему в тыл украинской группировки, вышли на поверхность и нанесли удар

пресс-служба Добровольческого штурмового корпуса

Как российские войска продвигались через пустой газопровод?

Операция по проникновению в тыл украинских войск началась в субботу, 8 марта. Бойцы преодолели путь в 11-12 километров по подземному газопроводу большого диаметра и вышли на поверхность в районе промышленной зоны Суджи.

Враг не ожидал атаки с этого направления

пресс-служба Добровольческого штурмового корпуса

Пресс-служба Добровольческого штурмового корпуса также поделилась с «Лентой.ру» уникальными кадрами продвижения добровольцев по газопроводу. На них видно, как бойцы в полном снаряжении передвигаются внутри трубы.

Место входа в трубопровод

Фото: Пресс-служба Добровольческого штурмового корпуса

Как сейчас складывается обстановка для украинской армии в Курской области?

По данным представителей корпуса, российским войскам в воскресенье, 9 марта, удалось полностью освободить промзону в Судже и завязать бои в частном секторе.

Противник, неся потери, хаотично отходит в направлении села Заолешенка к международному [пограничному] автомобильному пункту пропуска «Суджа»

пресс-служба Добровольческого штурмового корпуса

Также они сообщили, что для развития успеха и закрепления результатов прорыва в бой вводятся новые российские части и подразделения, усиленные бронетехникой.

Ранее Министерство обороны сообщило, что Вооруженные силы России освободили три населенных пункта в Курской области: Викторовку, Николаевку и Старую Сорочину. В ведомстве уточнили, что в ходе наступления российские войска нанесли поражение формированиям ВСУ в районах 13 населенных пунктов приграничного региона.

В свою очередь Генштаб ВСУ подтвердил, что армия России проникла в Суджу через газопровод. Там добавили, что в Курской области продолжаются тяжелые бои. Наиболее масштабные штурмовые действия ВС России прошли в направлении от Коренево на Суджу, а также в районах Новоивановки, Малой Локни и южнее Суджи, уточнили в украинском командовании.

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