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12:19, 8 марта 2025Мир

Российские войска освободили три населенных пункта в Курской области

На Курщине освободили населенные пункты Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В пятницу, 7 марта, российские военные освободили три населенных пункта в Курской области. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны (Минобороны) РФ.

Речь идет о населенных пунктах Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина, уточнили в ведомстве. В операции по освобождению участвовали подразделения войск «Север». В ходе наступления российские войска нанесли поражение формированиям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах 13 населенных пунктов оккупированной территории.

Ранее подробности взятия под контроль этих населенных пунктов раскрыл военный блогер Юрий Подоляка. Он отметил, что украинские военные уходили без особого сопротивления российским военным. Аналитик добавил, что после успешного наступления войска РФ начали бои за Малую Локню.

В пятницу, 8 марта, военно-политический аналитик Ян Гагин заявил, что до замыкания ВСУ в котел на суджанском направлении осталось не более десяти километров. Российские военные, напомнил он, взяли под контроль дорогу, идущую через село Новенькое в Сумской области, и лишили украинских солдат значительной части снабжения. Ситуацию для Украины усугубляет переброска части подразделений из Курской области на другие направления фронта. На этом фоне резервы ВСУ в оккупированной части региона РФ продолжают снижаться, заключил эксперт.

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