Появились подробности освобождения трех населенных пунктов в Курской области

Военблогер Подоляка: В Курской области освободили три населенных пункта

Три населенных пункта в Курской области освободили Вооруженные силы (ВС) России. Об этом сообщил военный блогер Юрий Подоляка в своем Telegram-канале.

«Старая Сорочина, Николаевка, Никольский... Так выглядит список населенных пунктов, над которыми сегодня взвились российские флаги», — написал он.

По его словам, военнослужащие противника уходили из этих населенных пунктов «особо не сопротивляясь». Помимо того, российские солдаты на данный момент заканчивают выбивать противника из населенного пункта Викторовка, а также начали бои за Малую Локню, добавил Подоляка.

Ранее в этот же день связанный с группировкой войск «Север» Telegram-канал «Северный ветер» сообщил об освобождении Викторовки и Николаевки в Курской области.