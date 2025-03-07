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16:54, 7 марта 2025Россия

Появились подробности освобождения трех населенных пунктов в Курской области

Военблогер Подоляка: В Курской области освободили три населенных пункта
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Три населенных пункта в Курской области освободили Вооруженные силы (ВС) России. Об этом сообщил военный блогер Юрий Подоляка в своем Telegram-канале.

«Старая Сорочина, Николаевка, Никольский... Так выглядит список населенных пунктов, над которыми сегодня взвились российские флаги», — написал он.

По его словам, военнослужащие противника уходили из этих населенных пунктов «особо не сопротивляясь». Помимо того, российские солдаты на данный момент заканчивают выбивать противника из населенного пункта Викторовка, а также начали бои за Малую Локню, добавил Подоляка.

Ранее в этот же день связанный с группировкой войск «Север» Telegram-канал «Северный ветер» сообщил об освобождении Викторовки и Николаевки в Курской области.

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