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15:29, 7 марта 2025Россия

Стало известно об освобождении двух населенных пунктов в Курской области

ВС России освободили Викторовку и Николаевку в Курской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России освободили населенные пункты Викторовка и Николаевка в Курской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север».

«Таким образом, Северяне освободили все населенные пункты в окрестностях главного логистического центра ВСУ на направлении — Малой Локни», — говорится в сообщении.

Каких-либо других подробностей о боях за населенные пункты не приводится.

Ранее стало известно, что российские военнослужащие взорвали три моста в районе Суджи, значительно осложнив противнику маневрирование между группировками. Как сообщил военный блогер Юрий Подоляка, ВСУ оказались буквально разрезаны на две части.

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