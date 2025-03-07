Стало известно об освобождении двух населенных пунктов в Курской области

ВС России освободили Викторовку и Николаевку в Курской области

Вооруженные силы (ВС) России освободили населенные пункты Викторовка и Николаевка в Курской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север».

«Таким образом, Северяне освободили все населенные пункты в окрестностях главного логистического центра ВСУ на направлении — Малой Локни», — говорится в сообщении.

Каких-либо других подробностей о боях за населенные пункты не приводится.

Ранее стало известно, что российские военнослужащие взорвали три моста в районе Суджи, значительно осложнив противнику маневрирование между группировками. Как сообщил военный блогер Юрий Подоляка, ВСУ оказались буквально разрезаны на две части.