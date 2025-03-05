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08:07, 5 марта 2025Россия

Группировка ВСУ в районе Суджи оказалась разрезана на две части после взрыва мостов

Военблогер Подоляка: После взрыва мостов у Суджи ВСУ разрезаны на две части
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Суджи Курской области оказалась разрезана на две части после взрыва еще одного моста у населенного пункта. Об этом заявил военный блогер Юрий Подоляка в Telegram-канале.

«Главный сапер группировки сегодня подорвал и третий стратегический мост в районе Суджи. Теперь уже внутри города через речку Суджа. Таким образом, теперь логистически группировка противника (взрывом трех мостов) разрезана на две части», — написал военный блогер.

По его словам, маневрирование между группировками ВСУ затруднено. Россия тем временем продолжает зачистку Черкасского Поречного и продвигается западнее Куриловки. Успехи Вооруженных сил РФ грозят украинским военным перерезанием еще одной дороги снабжения ВСУ в Судже.

Вечером во вторник, 4 марта, стало известно о зачистке Россией еще одного населенного пункта под Суджей – села Куриловка. Армия, как сообщалось, продолжает продвигаться в направлении трассы снабжения ВСУ на запад.

ЖЗЛ
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