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07:28, 5 марта 2025Россия

Стало известно о зачистке еще одного населенного пункта под Суджей в Курской области

Военкор Котенок: РФ зачистила курскую Куриловку и продолжает двигаться вперед
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Курской области Вооруженные силы (ВС) России зачистили еще один населенный пункт в Суджанском районе — Куриловку. Об этом сообщил военный корреспондент Юрий Котенок в Telegram-канале.

«Подразделения морской пехоты ВС РФ зачистили Куриловку и, развивая успех, продолжают продвигаться в направлении трассы снабжения ВСУ на запад», — говорится в сообщении.

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Там подчеркивается, что дистанционные средства поражения российской армии работают по населенному пункту Меловой.

Днем ранее, 4 марта, сообщалось, что армия России также уже освободила хутор Никольский и Лебедевку, продолжается зачистка от украинских военных населенного пункта Куриловка. Тогда же заявлялось об обрушении курского фронта и нахождении ВС России на подступах к Малой Локне.

ЖЗЛ
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