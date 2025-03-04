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08:20, 4 марта 2025Россия

Стало известно об обрушении фронта в Курской области

«РВ»: Фронт в Курской области рушится, армия РФ уже на подступах к Малой Локне
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: MOD Russia / Globallookpress

Фронт в Курской области рушится, армия России уже находится на подступах к населенному пункту Малоя Локня под Суджей. Об этом написал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» (РВ).

«После освобождения Марьевки, Погребков, Орловки и Новой Сорочины 34 бригада, 22 и 9 полки разгромили ряд опорников ВСУ на подступах к Малой Локне», — говорится в сообщении.

Там подчеркивается, что российская армия также уже освободила хутор Никольский и Лебедевку, сейчас продолжается зачистка от украинских военных населенного пункта Куриловка.

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О том, что ВСУ выбили из нескольких опорных пунктов под Малой Локней, сообщалось ранее. Также приводились данные, согласно которым ВСУ предприняли пять неудачных попыток контратак в районе Куриловки, идут тяжелые бои на окраинах Лебедевки.

На прошлой неделе армия России, по данным Минобороны, вернула под свой контроль четыре населенных пункта в Курской области: Новую Сорочину, Погребки, Орловку и Никольское.

ЖЗЛ
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