ВСУ нанесли ракетный удар из HIMARS по зданию школы-интерната в Судже. Там могли находиться пленные мирные жители

Минобороны сообщило о ракетном ударе ВСУ по зданию школы-интерната в Судже

1 февраля Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли целенаправленный ракетный удар по зданию школы-интерната в городе Суджа Курской области. Об этом сообщило Минобороны России.

В военном ведомстве указали, что средства противовоздушной обороны (ПВО) зафиксировали пуск ракет из Сумской области. ВСУ совершили очередное военное преступление, ударив по гражданскому объекту. Там добавили, что украинские власти этим поступком в очередной раз продемонстрировали террористическую, нечеловеческую сущность.

Данная провокация нацелена на отвлечение мирового общественного мнения от зверств киевского режима, которые совершены в населенном пункте Русское Поречное Курской области Минобороны РФ

О том, что ВСУ нанесли ракетный удар по Судже, ранее сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской весны» (RusVesna). В том здании могли находиться местные жители, оказавшиеся в плену у украинских войск после вторжения в российский регион. Военкоры выяснили, что несколько суток бойцы ВСУ также свозили туда тела расстрелянных и замученных россиян. Затем по школе запустили четыре ракеты.

Счет погибших идет на десятки. Точное число жертв не известно, так как они находятся под завалами рухнувшего здания. Юрий Котенок военный коррреспондент

Военкоры указали, что таким образом ВСУ пытаются скрыть улики своих преступлений, опасаясь скорого освобождения района Российской армией, а также обвинить Москву в ударе по своим согражданам.

В России отвергли причастность к удару по Судже

Военный блогер, аналитик Кирилл Федоров заявил, что ВСУ устроили провокацию в Судже. Он обратил внимание, что российская ПВО объявила в Суджанском районе ракетную опасность за несколько минут до ЧП. Был зафиксирован пуск четырех снарядов из Сумской области Украины. А сразу после этого ВСУ заявили, что якобы Россия ударила авиабомбами по согражданам.

Военкор Евгений Поддубный подтвердил, что российские мониторинговые ресурсы четко фиксировали пуски ракет из Сумской области и предупреждали о ракетной опасности во всем Суджанском районе. При этом, добавил он, авиация Воздушно-космических сил (ВКС) РФ сегодня работала на другом направлении.

Telegram-канал «Рыбарь» также указал, что Россия непричастна к подрыву школы-интерната с пленными в Судже, поскольку полетов российской авиации в то время в районе оккупированного ВСУ города не было. «Скорее всего, удар был нанесен украинскими формированиями с целью избавиться от неугодных лиц, которых приходилось содержать», — сообщил военный блогер. Отмечается, что ВСУ прикрываются оставшимся в городе гражданским населением, чтобы избежать налетов. Отдельно подчеркивается, что подобные действия Киева направлены на дискредитацию репутации РФ в мире.

Удар по Судже нанесли американскими ракетами

В группе войск «Север» ВС РФ уточнили, что по Судже было запущено шесть ракет из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Пусковая установка ВСУ находилась в приграничном украинском населенном пункте Малая Рыбица.

Украинские СМИ позднее решили «минимизировать» потери. В Киеве утверждают, что после удара 84 гражданских лица находятся в удовлетворительном состоянии, еще четверо — в тяжелом. Жизни лишились еще четверо жителей.