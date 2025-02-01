Военкоры обвинили ВСУ в ударе по школе-интернату с пленными в Судже

RusVesna: ВСУ нанесли удар по школе-интернату с пленными в Судже

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по школе-интернату в городе Суджа Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны» (RusVesna).

По поступающим данным, в том здании могли находиться местные жители, оказавшиеся в плену у украинских войск после вторжения в российский регион. Военкоры выяснили, что несколько суток бойцы ВСУ также свозили туда тела расстрелянных и замученных россиян. Затем по школе запустили четыре ракеты, чтобы скрыть улики своих преступлений, а также обвинить Россию в ударе.

Счет лишившихся жизни идет на десятки. «Точное число жертв не известно, так как они находятся под завалами рухнувшего здания», — указал канал.

Ранее официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко заявила, что находившиеся в селе Русское Поречное в Курской области украинские военные совершили расправы над 22 жителями. Преступления совершались с 28 сентября по 24 ноября 2024 года. Также военнослужащие ВСУ совершили изнасилования и насильственные действия сексуального характера в отношении 8 женщин, которых после этого убили.