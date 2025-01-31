Раскрыто количество убитых ВСУ жителей села Русское Поречное в Курской области

СКР: В селе Русское Поречное Курской области ВСУ убили 22 мирных жителя

Оккупировавшие село Русское Поречное в Курской области украинские военные совершили расправы над 22 жителями села. Об этом в пятницу, 31 января, «Ленте.ру »рассказала официальный представитель следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.

По данным следствия, с 28 сентября по 24 ноября 2024 года бойцы вооруженных сил Украины (ВСУ) Фабрисенко, «Мотыль», «Проводник», «Художник», убили 11 мужчин и 3 женщин. Кроме того, украинские военнослужащие совершили изнасилования и насильственные действия сексуального характера в отношении 8 женщин, которых после этого убили. Тела 22 мирных граждан после расправы спрятали в подвале одного из домов села.

Захваченный в плен боец ВСУ Евгений Фабрисенко признался в расправах и рассказал, что он и другие соучастники выполняли приказ бойца с позывным Кум.