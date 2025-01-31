Украинский пленный признался в расправах и изнасилованиях над жителями российского села

Пленный боец ВСУ рассказал об изнасилованиях и убийствах российских женщин

Украинский военнослужащий Евгений Фабрисенко рассказал об учиненных вооруженными силами Украины (ВСУ) расправах над мирными жителями села Русское Поречное в Курской области. Об этом в пятницу, 31 января, «Ленте.ру» рассказала официальный представитель следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.

Следствие установило, что Фабрисенко и украинские военнослужащие с позывными «Кум», «Мотыль», «Проводник», «Художник» в сентябре 2024 года незаконно вторглись на территорию Курской области. Исполняя приказы своего командира с позывным «Кум», в селе Русское Поречное убили 11 мужчин и 3 женщин. Кроме того, украинские военнослужащие совершили изнасилования и насильственные действия сексуального характера в отношении 8 женщин, которых после этого убили.

Затем соучастники перенесли тела убитых ими 22 граждан в подвальные помещения частных жилых домов села Русское Поречное. К настоящему времени следователями при взаимодействии с военнослужащими Министерства обороны РФ из мест, указанных обвиняемым, извлечены тела убитых мирных жителей. По ним назначены необходимые экспертизы.

Впервые о массовых расправах бойцов ВСУ над жителями российского села стало известно 20 января от бойцов группировки «Север.»