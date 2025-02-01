Военные блогеры опровергли данные о российском авиаударе по интернату с пленными в Судже

«Рыбарь»: Авиация РФ не летала в районе Суджи во время подрыва здания с пленными

Россия непричастна к подрыву школы-интерната с пленными в Судже, поскольку полетов российской авиации в то время в районе оккупированного Вооруженными силами Украины (ВСУ) города не было. Информацию украинских пабликов опроверг Telegram-канал «Рыбарь».

«Скорее всего, удар был нанесен украинскими формированиями с целью избавиться от неугодных лиц, которых приходилось содержать. На деле же пролетов российской авиации в это время в районе Суджи не зафиксировано», — сообщил военный блогер.

Отмечается, что ВСУ прикрываются оставшимся в городе гражданским населением, чтобы избежать налетов. Отдельно подчеркивается, что подобные действия являются украинской провокацией и направлены на дискредитацию репутации РФ в мире.

Ранее военкоры обвинили ВСУ в ударе по школе-интернату с пленными в Судже. По поступающим данным, в том здании могли находиться местные жители, оказавшиеся в плену у украинских войск после вторжения в Курскую область.