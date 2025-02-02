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01:08, 2 февраля 2025Россия

Минобороны России объяснило удар ВСУ по Судже

Минобороны России подтвердило удар ВСУ по зданию школы-интерната в Судже
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Yan Dobronosov / Reuters

1 февраля Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли целенаправленный ракетный удар по зданию школы-интерната в городе Суджа Курской области. Об этом сообщило Минобороны России.

В военном ведомстве указали, что средства противовоздушной обороны (ПВО) зафиксировали пуск ракет из Сумской области. ВСУ совершили очередное военное преступление, ударив по гражданскому объекту. Данная провокация нацелена на отвлечение мирового общественного мнения от зверств киевского режима, которые совершены в населенном пункте Русское Поречное Курской области.

В Минобороны добавили, что украинские власти этим поступком в очередной раз продемонстрировали террористическую, нечеловеческую сущность.

Ранее военкоры обвинили ВСУ в ударе по школе-интернату с пленными в Судже. По поступающим данным, в том здании могли находиться местные жители, оказавшиеся в плену у украинских войск после вторжения в росийский регион.

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