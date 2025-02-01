Аналитик Федоров: Перед обстрелом Суджи зафиксировали пуск ракет ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) устроили провокацию, ударив по зданию школы-интерната с пленными россиянами в Судже Курской области. На это указал военный блогер, аналитик Кирилл Федоров в своем Telegram-канале.

Он обратил внимание, что российская ПВО объявила в Суджанском районе ракетную опасность за несколько минут до ЧП. Был зафиксирован пуск четырех снарядов из Сумской области Украины. А сразу после удара ВСУ заявили, что якобы Россия ударила авиабомбами по согражданам.

Военкор Евгений Поддубный подтвердил, что российские мониторинговые ресурсы четко фиксировали пуски ракет из Сумской области и предупреждали о ракетной опасности во всем Суджанском районе. При этом, добавил он, авиация Воздушно-космических сил (ВКС) РФ сегодня работала на другом направлении.

Ранее военкоры обвинили ВСУ в ударе по школе-интернату с пленными в Судже. По поступающим данным, в том здании могли находиться местные жители, оказавшиеся в плену у украинских войск после вторжения в Курскую область.