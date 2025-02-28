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12:26, 28 февраля 2025Россия

Минобороны подтвердило освобождение еще одного населенного пункта в Курской области

Минобороны: Российские войска освободили Новую Сорочину в Курской области
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска освободили Новую Сорочину в Курской области. Об этом сообщило Минобороны России.

Ранее о занятии населенного пункта сообщалось в сводке об обстановке в приграничном регионе. Однако официальной информации от военного ведомства на этот счет не поступало.

Всего, по данным Минобороны, за неделю Российская армия заняла четыре населенных пункта Курской области.

28 февраля стало известно об отступлении украинских войск к Судже – приграничному райцентру Курской области. К этому привело продавливание линии обороны наступающими российскими подразделениями.

ЖЗЛ
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