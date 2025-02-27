Стало известно о пятикилометровом продвижении российских десантников в Курской области

Российские десантники совершили пятикилометровое продвижение в Курской области

Российским десантникам удалось совершить пятикилометровое продвижение в Курской области. Об успехах российских военных сообщил Telegram-канал «Военная хроника».

Уточняется, что на данный момент после взятия населенных пунктов Лебедевка, Марьевка, Погребки, Орловка, Новая Сорочина и Никольский боевые действия сместились к Старой Сорочине и дорожной развязке Льгов — Суджа — Русское Поречное.

«Основной костяк 106-й воздушно-десантной Тульской дивизии совершил пятикилометровый крюк через Лебедевку и закрепился в районе ЛПХ Лебедевки с перспективой выхода к тыловой Казачьей Локне», — говорится в сообщении.

Накануне военблогер Юрий Подоляка рассказал об охоте на Вооруженные силы Украины (ВСУ), которую устроил отряд дроноводов «Омерзительная восьмерка» в Курской области. По его словам, в последние несколько дней к «восьмерке» присоединились другие дроноводы.